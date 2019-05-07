Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

Додано: Чет 05 вер, 2019 12:26
Да классный банк и классная карта. Просто надо "пользоваться разумно" как и любой другой кредиткой. И нужно возвращать вовремя деньги на карту, тогда и не будет никаких вопросов. А если просрочили и не вернули деньги вовремя, то должны понимать, что проценты вам начислят не с первого дня просрочки, а с того дня, когда вы начали использовать карту. Так все банки делают, это прописано в условиях договора...читайте внимательно. Возвращать вовремя надо деньги и с лимитом будет все в порядке.