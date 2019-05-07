Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 05 вер, 2019 12:26
Да классный банк и классная карта. Просто надо "пользоваться разумно" как и любой другой кредиткой. И нужно возвращать вовремя деньги на карту, тогда и не будет никаких вопросов. А если просрочили и не вернули деньги вовремя, то должны понимать, что проценты вам начислят не с первого дня просрочки, а с того дня, когда вы начали использовать карту. Так все банки делают, это прописано в условиях договора...читайте внимательно. Возвращать вовремя надо деньги и с лимитом будет все в порядке.
Додано: Вів 17 вер, 2019 12:23
Ужасное обслуживание! Было несанкционированное списание, и вместо того чтобы решить мою проблему, меня пытались поставить в позицию виноватого. Решения проблемы не было, напротив, просто заблокировали карту, в связи с чем я потерял около часа времени и ответов на свои вопросы не получил. ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ НЕ РЕКОМЕНДУЮ!
Додано: Вів 17 вер, 2019 12:46
супруга не пользовалась кредиткой 3мес. Было кредитных средств 30 тыс. В сентябре сделали покупку в магазине на 100грн. и через день заправили авто на 250грн. Через день урезали и оставили 380грн. кредитных средств. На гор. линии сказали, что надо активно пользоваться. Но, как??? До этого не было летом необходимости пользоваться кредиткой, т.к. были за городом, а там мелкие магазины работают только за нал. Сейчас приехали в город, хотели скупиться, а денег на кредитке - нет. Др. кредитками др. банков тоже не пользовалась летом, но там лимит сохранён.
Поэтому банк - г....
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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