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Finance.ua: Чи потрібна
картка monobank?

Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 12:26

Да классный банк и классная карта. Просто надо "пользоваться разумно" как и любой другой кредиткой. И нужно возвращать вовремя деньги на карту, тогда и не будет никаких вопросов. А если просрочили и не вернули деньги вовремя, то должны понимать, что проценты вам начислят не с первого дня просрочки, а с того дня, когда вы начали использовать карту. Так все банки делают, это прописано в условиях договора...читайте внимательно. Возвращать вовремя надо деньги и с лимитом будет все в порядке.
natik150505
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 12:23

Ужасное обслуживание! Было несанкционированное списание, и вместо того чтобы решить мою проблему, меня пытались поставить в позицию виноватого. Решения проблемы не было, напротив, просто заблокировали карту, в связи с чем я потерял около часа времени и ответов на свои вопросы не получил. ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ НЕ РЕКОМЕНДУЮ!
lenina72-93
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 12:46

супруга не пользовалась кредиткой 3мес. Было кредитных средств 30 тыс. В сентябре сделали покупку в магазине на 100грн. и через день заправили авто на 250грн. Через день урезали и оставили 380грн. кредитных средств. На гор. линии сказали, что надо активно пользоваться. Но, как??? До этого не было летом необходимости пользоваться кредиткой, т.к. были за городом, а там мелкие магазины работают только за нал. Сейчас приехали в город, хотели скупиться, а денег на кредитке - нет. Др. кредитками др. банков тоже не пользовалась летом, но там лимит сохранён.
Поэтому банк - г.... :twisted:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 08:46

Никому не советую связываться с этим банком. Более безответственного банка,я ещё не встречала. Оформила карту,активировала,кредитный лимит установили 10000грн.Хотела перевести 9000 на карту Приват банка и во время трансакции они мне обнулевают кредитный лимит.
То есть,Вы идете в магазин,зная,что у Вас есть кредитка и есть деньги,но пока Вы доходите до кассы,Ваш кредитный лимит может стать нулевым.Это не банк,а детский сад какойто!!!
bagira22_11_1969
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 14:34

  bagira22_11_1969 написав:Никому не советую связываться с этим банком. Более безответственного банка,я ещё не встречала. Оформила карту,активировала,кредитный лимит установили 10000грн.Хотела перевести 9000 на карту Приват банка и во время трансакции они мне обнулевают кредитный лимит.
То есть,Вы идете в магазин,зная,что у Вас есть кредитка и есть деньги,но пока Вы доходите до кассы,Ваш кредитный лимит может стать нулевым.Это не банк,а детский сад какойто!!!

Так вы ж не пошли в магазин, вы большую часть лимита захотели перевести на другую карту - что очень похоже на банальную обналичку мошенником с целью потом ничего не возвращать.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 16:00

  Faceless написав:
  bagira22_11_1969 написав:Оформила карту,активировала,кредитный лимит установили 10000грн.Хотела перевести 9000 на карту Приват банка и во время трансакции они мне обнулевают кредитный лимит.

Так вы ж не пошли в магазин, вы большую часть лимита захотели перевести на другую карту - что очень похоже на банальную обналичку мошенником с целью потом ничего не возвращать.

Вообще-то так же это похоже на рефинанс кредитной задолженности, что является банковским инструментом.
Может 4% моментальной стоимости перевода за срок до 2х месяцев выгоднее насчитанных процентов на неизвестную сумму в Привате.

Ну а то, что банк меняет условия буквально на ходу, показывает недальновидность опоры на него. Зачем на такой надеяться?

Банк при решении о сумме кред.линии наверняка видел сумму задолженности в Привате.
  bagira22_11_1969 написав:Хотела перевести 9000 на карту Приват банка

В Таскомбанк придите - там, говорят, очень радужно рефинансируют на задолженности в других банках, в том числе кредлимом на карту. Правда, возможно лучше принести довідку про наличие задолженности, без нее - кто знает.
И если получится - закройте карту Монобанка - пускай знают.
Ну или может акция какая почти нулевого кредитования при регистрации где-то есть на шаражке интернетной (типа манивео). Что-то такое мне знакомый рассказывал в прошлом месяце на Р... - рингву или как-то так.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 19:01

Re: Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

bagira22_11_1969, что говорит человеская поддержка?

ps Знакомой порекомендовал оформить карту котиков в надежде на то, что котик предложить рефинансирование (но оказывается, что такой щедрости нет уже). Так это котик налил чуточку на пару тысяч больше задолженности по кредитке, которая находится не в льготном периоде. Как по мне, на цел на то, чтобы сделать ручное рефинансирование...
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 19:17

Re: Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

Пользуюсь как дебетной, ради повышенного кешбэка. Очень нравится.
Особенно порадовало, когда за границей были большие расходы в супермаркетах и на АЗС, и все кешбэки отлично насчитались. Причем курс списания был гуманный, значительно лучше,чем тут купить евры, перевезти их туда и обменять на местную валюту.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 23:32

Re: Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

Да что вы говорите, курс гуманный))) 10% воруют если дело иметь с рублями
Maxmyt
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 10:44

  Maxmyt написав:Да что вы говорите, курс гуманный))) 10% воруют если дело иметь с рублями

Курс никто не скрывает, не нравится - не пользуйтесь. Да и нефиг сюда со своими рублями лезть :mrgreen:
Faceless
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