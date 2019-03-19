Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

Додано: Нед 22 вер, 2019 16:00

Faceless написав: bagira22_11_1969 написав: Оформила карту,активировала,кредитный лимит установили 10000грн.Хотела перевести 9000 на карту Приват банка и во время трансакции они мне обнулевают кредитный лимит. Оформила карту,активировала,кредитный лимит установили 10000грн.Хотела перевести 9000 на карту Приват банка и во время трансакции они мне обнулевают кредитный лимит.

Так вы ж не пошли в магазин, вы большую часть лимита захотели перевести на другую карту - что очень похоже на банальную обналичку мошенником с целью потом ничего не возвращать. Так вы ж не пошли в магазин, вы большую часть лимита захотели перевести на другую карту - что очень похоже на банальную обналичку мошенником с целью потом ничего не возвращать.

bagira22_11_1969 написав: Хотела перевести 9000 на карту Приват банка Хотела перевести 9000 на карту Приват банка

Вообще-то так же это похоже на рефинанс кредитной задолженности, что является банковским инструментом.Может 4% моментальной стоимости перевода за срок до 2х месяцев выгоднее насчитанных процентов на неизвестную сумму в Привате.Ну а то, что банк меняет условия буквально на ходу, показывает недальновидность опоры на него. Зачем на такой надеяться?Банк при решении о сумме кред.линии наверняка видел сумму задолженности в Привате.В Таскомбанк придите - там, говорят, очень радужно рефинансируют на задолженности в других банках, в том числе кредлимом на карту. Правда, возможно лучше принести довідку про наличие задолженности, без нее - кто знает.И если получится - закройте карту Монобанка - пускай знают.Ну или может акция какая почти нулевого кредитования при регистрации где-то есть на шаражке интернетной (типа манивео). Что-то такое мне знакомый рассказывал в прошлом месяце на Р... - рингву или как-то так.