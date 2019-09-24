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Finance.ua: Чи потрібна
картка monobank?

Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 18:46

Re: Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

Раньше СЕП переводом не пользовался, а в статье советуют, и вот захотелось узнать подробней как это сделать.

"Тому з «Привату» краще переказувати гроші за допомогою СЕП. Коштувати це буде 3 грн за платіж, а гроші дійдуть до одержувача на наступний робочий день."

Написал в поддержку в вайбере, что хочу СЕП перевод на карту как это и что для этого.
В итоге об этом в поддержке не знают, даже после 40 минутных консультации, и ссылок на сайт НБУ.

Может тут кто то подскажет?
VipeRock
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 20:27

  VipeRock написав:Раньше СЕП переводом не пользовался, а в статье советуют, и вот захотелось узнать подробней как это сделать.

"Тому з «Привату» краще переказувати гроші за допомогою СЕП. Коштувати це буде 3 грн за платіж, а гроші дійдуть до одержувача на наступний робочий день."

Написал в поддержку в вайбере, что хочу СЕП перевод на карту как это и что для этого.
В итоге об этом в поддержке не знают, даже после 40 минутных консультации, и ссылок на сайт НБУ.

Может тут кто то подскажет?


Ну, так поддержка монобанка и не обязана знать, как в других банках реализован перевод по реквизитам. Просто должна дать реквизиты, также их можно получить самостоятельно в приложении в меню "Пополнить свою карту" - пункт "По реквизитам в Украине". Правда, не понятно, причем тут сайт НБУ.

Обращаться нужно в банк, который отправляет такой перевод на монобанк, в данном случае, в поддержку Привата.

Если пользуетесь мобильной версией Приват 24, то для перевода через СЭП НБУ можно через меню "Сервисы" зайти в раздел "Переводы", там выбрать пункт "По реквизитам", ввести полученные в монобанке реквизиты.
Bosstone
 
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