Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

VipeRock написав:
Раньше СЕП переводом не пользовался, а в статье советуют, и вот захотелось узнать подробней как это сделать.
"Тому з «Привату» краще переказувати гроші за допомогою СЕП. Коштувати це буде 3 грн за платіж, а гроші дійдуть до одержувача на наступний робочий день."
Написал в поддержку в вайбере, что хочу СЕП перевод на карту как это и что для этого.
В итоге об этом в поддержке не знают, даже после 40 минутных консультации, и ссылок на сайт НБУ.
Может тут кто то подскажет?
Ну, так поддержка монобанка и не обязана знать, как в других банках реализован перевод по реквизитам. Просто должна дать реквизиты, также их можно получить самостоятельно в приложении в меню "Пополнить свою карту" - пункт "По реквизитам в Украине". Правда, не понятно, причем тут сайт НБУ.
Обращаться нужно в банк, который отправляет такой перевод на монобанк, в данном случае, в поддержку Привата.
Если пользуетесь мобильной версией Приват 24, то для перевода через СЭП НБУ можно через меню "Сервисы" зайти в раздел "Переводы", там выбрать пункт "По реквизитам", ввести полученные в монобанке реквизиты.