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Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Сер 30 жов, 2019 15:18
Совсем боты ленивые стали, хоть бы текст меняли для вида
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Додано: Пон 04 лис, 2019 08:12
Ситуація дуже цікава, якщо хто зткнеться - не ведіться. Суть проста: на сайтах фрілансу з'являється заявка на створення сайту, по опису вартість приблизно 150 доларів, а замовник пропонує 1500. Потім він ну терміново бажає сплатити аванс 50% але ТІЛЬКИ НА КАРТКУ МОНОБАНКУ. Я не полінився, замовив карту, під'їхав (так лох. визнаю), отримав і активував картку. після чого "замовник" зник. На декількох сайтах таких назбирав по декілька десятків. Звернувся до банку, пояснив ситуацію і попросив щоб відреагували. У відповідь - відписки, реакції по суті ноль. Була б нормальна реакція я б міг допустити що це якийсь торонній клієнт так собі бонуси заробляє, але після відповідей банку чітко намалювалася картинка що це їх працівник так прівлєкаєт клієнтов
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Додано: Пон 04 лис, 2019 11:12
registr написав:Ситуація дуже цікава, якщо хто зткнеться - не ведіться. Суть проста: на сайтах фрілансу з'являється заявка на створення сайту, по опису вартість приблизно 150 доларів, а замовник пропонує 1500. Потім він ну терміново бажає сплатити аванс 50% але ТІЛЬКИ НА КАРТКУ МОНОБАНКУ. Я не полінився, замовив карту, під'їхав (так лох. визнаю), отримав і активував картку. після чого "замовник" зник. На декількох сайтах таких назбирав по декілька десятків. Звернувся до банку, пояснив ситуацію і попросив щоб відреагували. У відповідь - відписки, реакції по суті ноль. Була б нормальна реакція я б міг допустити що це якийсь торонній клієнт так собі бонуси заробляє, але після відповідей банку чітко намалювалася картинка що це їх працівник так прівлєкаєт клієнтов
А яку ви хотіли реакцію? Ви не понесли витрат, нічого не платили, ви просто добровільно відкрили картку. Банку вам справді нема чого відповісти. Якщо ви відкривали картку по посиланню від "замовника" - то це він хотів бонуси заробити на рефералці.
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