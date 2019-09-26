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Finance.ua: Чи потрібна
картка monobank?

Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 12131415
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 15:18

Re: Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

Совсем боты ленивые стали, хоть бы текст меняли для вида
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 08:12

Ситуація дуже цікава, якщо хто зткнеться - не ведіться. Суть проста: на сайтах фрілансу з'являється заявка на створення сайту, по опису вартість приблизно 150 доларів, а замовник пропонує 1500. Потім він ну терміново бажає сплатити аванс 50% але ТІЛЬКИ НА КАРТКУ МОНОБАНКУ. Я не полінився, замовив карту, під'їхав (так лох. визнаю), отримав і активував картку. після чого "замовник" зник. На декількох сайтах таких назбирав по декілька десятків. Звернувся до банку, пояснив ситуацію і попросив щоб відреагували. У відповідь - відписки, реакції по суті ноль. Була б нормальна реакція я б міг допустити що це якийсь торонній клієнт так собі бонуси заробляє, але після відповідей банку чітко намалювалася картинка що це їх працівник так прівлєкаєт клієнтов
registr
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 11:12

Re: Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

registr написав:Ситуація дуже цікава, якщо хто зткнеться - не ведіться. Суть проста: на сайтах фрілансу з'являється заявка на створення сайту, по опису вартість приблизно 150 доларів, а замовник пропонує 1500. Потім він ну терміново бажає сплатити аванс 50% але ТІЛЬКИ НА КАРТКУ МОНОБАНКУ. Я не полінився, замовив карту, під'їхав (так лох. визнаю), отримав і активував картку. після чого "замовник" зник. На декількох сайтах таких назбирав по декілька десятків. Звернувся до банку, пояснив ситуацію і попросив щоб відреагували. У відповідь - відписки, реакції по суті ноль. Була б нормальна реакція я б міг допустити що це якийсь торонній клієнт так собі бонуси заробляє, але після відповідей банку чітко намалювалася картинка що це їх працівник так прівлєкаєт клієнтов
А яку ви хотіли реакцію? Ви не понесли витрат, нічого не платили, ви просто добровільно відкрили картку. Банку вам справді нема чого відповісти. Якщо ви відкривали картку по посиланню від "замовника" - то це він хотів бонуси заробити на рефералці.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 21:51

Re: Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

А была ли реферальная ссылка в процессе открытия? Если была - то не "как лох", а без как. Ну а если реф ссылки не было - значит банк промышленностью занимается и я бы закрыл эту карту из принципа.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 11:45

Реферальне посилання було.

Я дивлюсь на активність автора відгуку і думаю що кільсть копій його відгуків більше ніж кількість фріланс-сайтів де було розміщено цю заявку.

Враховуючи що вчора Моно набрав півтора міліони клієнтів їм конче необхідно витрачати дорогоцінний час щоб на фріланс-біржах знайти одного-двох лохів які зголосяться на вимогу замовника відкрити картку Монобанка для переказу передплати. Та ще й заплатити тому лоху 50 гривень авансом.
vitaliy_berdinskikh
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