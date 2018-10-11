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Finance.ua: Чи потрібна
картка monobank?

Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 14151617
Повідомлення Додано: Суб 29 лют, 2020 13:46

10% на осттако средств и кэшбек -реальные деньги с возможностью вывода(обналичивания) или как на Привате на бонус-плюс(клубничка)?
borodich_dim
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Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 10:51

borodich_dim % на остаток капает реальными деньгами на счет 1-го числа, кешбек выводится на реальный счет, когда наберешь от 100 грн, за открытие карты по ссылке дают 50 грн кешбека
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 14:53

https://youtu.be/vqPtcyFQQKg
yurec_wolf
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 14:55

Как получить бесплатно фирменную футболку Монобанк: https://youtu.be/vqPtcyFQQKg
yurec_wolf
 
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