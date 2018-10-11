Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Суб 29 лют, 2020 13:46
10% на осттако средств и кэшбек -реальные деньги с возможностью вывода(обналичивания) или как на Привате на бонус-плюс(клубничка)?
Додано: Пон 02 бер, 2020 10:51
borodich_dim % на остаток капает реальными деньгами на счет 1-го числа, кешбек выводится на реальный счет, когда наберешь от 100 грн, за открытие карты по ссылке дают 50 грн кешбека
Додано: Суб 07 бер, 2020 14:53
Додано: Суб 07 бер, 2020 14:55
Как получить бесплатно фирменную футболку Монобанк:
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