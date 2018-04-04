Сезонні фактори продовжать впливати на динаміку курсу.
Дивися повний текст Прогноз валютного ринку в Україні на квітень.
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Додано: Сер 04 кві, 2018 16:58
Прогноз валютного ринку в Україні на квітень
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Дивися повний текст Прогноз валютного ринку в Україні на квітень.
Додано: Сер 04 кві, 2018 16:58
25,75 - 27.00 такой прогноз здесь любой на форуме даст. во новость от эксперта)))
я даже такой прогноз дам не только на апрель, но и на май, июнь, июль и август.))))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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