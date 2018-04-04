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Прогноз валютного ринку
в Україні на квітень

Прогноз валютного ринку в Україні на квітень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 16:58

Прогноз валютного ринку в Україні на квітень

Пропонуємо до обговорення:
Сезонні фактори продовжать впливати на динаміку курсу.

Дивися повний текст Прогноз валютного ринку в Україні на квітень.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 16:58

25,75 - 27.00 такой прогноз здесь любой на форуме даст. во новость от эксперта)))
я даже такой прогноз дам не только на апрель, но и на май, июнь, июль и август.))))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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