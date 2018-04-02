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У Північній Америці через
небезпечні пляшки відкликають...

У Північній Америці через небезпечні пляшки відкликають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 18:07

У Північній Америці через небезпечні пляшки відкликають...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Канадське агентство з безпеки продуктів харчування.

Дивися повний текст У Північній Америці через небезпечні пляшки відкликають пиво Stella Artois.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 18:07

В пластике нужно пиво продавать.
ReAlex
 
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