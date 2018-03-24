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В «Ощадбанку» розповіли про причини закриття відділень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 кві, 2018 20:03
Пропонуємо до обговорення:
Він назвав мережу філій, що підлягають закриттю, економічно неефективною.
Дивися повний текст В «Ощадбанку» розповіли про причини закриття відділень
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