Він назвав мережу філій, що підлягають закриттю, економічно неефективною.
Дивися повний текст В «Ощадбанку» розповіли про причини закриття відділень.
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Додано: Сер 04 кві, 2018 20:03
В «Ощадбанку» розповіли про причини закриття відділень
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Дивися повний текст В «Ощадбанку» розповіли про причини закриття відділень.
Додано: Сер 04 кві, 2018 20:06
Село вымирает. Зачем там ощадбанк. За власти пяти последних президентов население Украины сократилось на 10 миллионов человек. Они здравствуют,хотя заслуживают за это виселицы.
Додано: Сер 04 кві, 2018 22:18
Нічого нового по закриттю відділень банку у містечках і селах п.А.Пишний не придумав.На Тернопільщині ще у 2000-2001рр. всі нерентабельні і низькорентабельні відділення були закриті.Це вже тоді дало змогу піднятись облуправлінню Ощадбанку по показниках в роботі.
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