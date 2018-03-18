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Турецька авіакомпанія
припиняє польоти в Україну

Турецька авіакомпанія припиняє польоти в Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 21:10

Турецька авіакомпанія припиняє польоти в Україну

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє avianews.

Дивися повний текст Турецька авіакомпанія припиняє польоти в Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 21:11

Заголовок оригинальной новости:
Atlasjet Ukraine приостановит выполнение всех регулярных рейсов из Украины https://www.avianews.com/ukraine/2018/04/03/atlasjetukraine_to_stop_schedule_flights/

Заголовок здесь: Турецкая авиакомпания прекращает полеты в Украину.

Хотя, ниже в тексте написано:
Как уточнили в Atlasjet Ukraine, речь не идет о полном прекращении полетов. В летний сезон до осени авиаперевозчик намерен выполнять чартерную программу из городов Украины.

Гоните вон, того кто пишет такие заголовки.
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 21:13

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