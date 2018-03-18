Про це повідомляє avianews.
Дивися повний текст Турецька авіакомпанія припиняє польоти в Україну.
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Додано: Сер 04 кві, 2018 21:10
Турецька авіакомпанія припиняє польоти в Україну
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Турецька авіакомпанія припиняє польоти в Україну.
Додано: Сер 04 кві, 2018 21:11
Заголовок оригинальной новости:
Atlasjet Ukraine приостановит выполнение всех регулярных рейсов из Украины https://www.avianews.com/ukraine/2018/04/03/atlasjetukraine_to_stop_schedule_flights/
Заголовок здесь: Турецкая авиакомпания прекращает полеты в Украину.
Хотя, ниже в тексте написано:
Как уточнили в Atlasjet Ukraine, речь не идет о полном прекращении полетов. В летний сезон до осени авиаперевозчик намерен выполнять чартерную программу из городов Украины.
Гоните вон, того кто пишет такие заголовки.
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