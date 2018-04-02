Про це сказав в коментарі президент Центру економічного розвитку Олександр Пасхавер.
Дивися повний текст Понад $50 млрд: експерт озвучив ціну відновлення Донбасу.
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Додано: Чет 05 кві, 2018 06:02
Понад $50 млрд: експерт озвучив ціну відновлення Донбасу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Понад $50 млрд: експерт озвучив ціну відновлення Донбасу.
Додано: Чет 05 кві, 2018 06:03
Как говорят: "Дурень думкою багатіє", так и этот недоэксперт хочет восстановить ахметовские и рыговские предприятия за счёт нормальных украинцев.
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