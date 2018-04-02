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Понад $50 млрд: експерт озвучив
ціну відновлення Донбасу

Понад $50 млрд: експерт озвучив ціну відновлення Донбасу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 06:02

Понад $50 млрд: експерт озвучив ціну відновлення Донбасу

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав в коментарі президент Центру економічного розвитку Олександр Пасхавер.

Дивися повний текст Понад $50 млрд: експерт озвучив ціну відновлення Донбасу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 06:03

"Ви можете порахувати, скільки коштує зупинене виробництво, але я можу гарантувати вам, що відновити його буде коштувати набагато дорожче, ніж те, що вони нарахували ($50 млрд – Ред .)”, – зазначив Пасхавер."

Как говорят: "Дурень думкою багатіє", так и этот недоэксперт хочет восстановить ахметовские и рыговские предприятия за счёт нормальных украинцев.
BIGor
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