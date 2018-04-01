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Українці платять за електроенергію
та опалення у рази...

Українці платять за електроенергію та опалення у рази...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 07:28

Українці платять за електроенергію та опалення у рази...

Пропонуємо до обговорення:
Тарифи на електроенергію та опалення в Україні у рази менші, ніж в країнах Європи, передає НКРЕКП.

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R2
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