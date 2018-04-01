Тарифи на електроенергію та опалення в Україні у рази менші, ніж в країнах Європи, передає НКРЕКП.
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Додано: Чет 05 кві, 2018 07:28
Українці платять за електроенергію та опалення у рази...
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Дивися повний текст Українці платять за електроенергію та опалення у рази менше за європейців.
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