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Українці платять за електроенергію
та опалення у рази...

Українці платять за електроенергію та опалення у рази...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 07:28

Українці платять за електроенергію та опалення у рази...

Пропонуємо до обговорення:
Тарифи на електроенергію та опалення в Україні у рази менші, ніж в країнах Європи, передає НКРЕКП.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 07:28

Капец, как бесят подобные заявления. А зарплата в Украине какая? Тоже, как в Европе?
krasunius
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 07:31

Как так ? Нужно подымать :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 07:31

А зарплаты во сколько раз меньше? Субсидия на подогрев воды бойлером не даётся, если
например в городе уже лет 10 нет централизованной подачи воды. Экономику надо развивать,
а не у людей забирать деньги за оплату элементарных вещей.
380980919875k
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 07:39

Re: Українці платять за електроенергію та опалення у рази...

Премию НКРЕКП повысили?
skakonutiypecriot
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 07:39

А по отношению к средней зарплате, меньше или больше? Я думаю плаьяь больше раза в 3и чем поляки!
lukomsky1980
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 07:42

Заголовок не правильный.
Должен быть такой - Украинцам платят зарплату в разы меньше европейцев, а то и в десятки раз -
p_a_l
 
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Хто написав таку хрень мабуть сам не платить ні за тепло ніза електроенергію
bilenjka
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 07:57

1. Пусть выведут с оффшор все газпостачання, облэнерго и т.д. прибыль от которых будет идти в бюджет, а не в карман.
2. Приведут з/п и пенсии в соответствии с европейскими стандартами.
Только после этих действий можно сравнивать.
veldzi1
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 08:13

Поэтому зарабатывать нужно в Польше (в крайнем случае!а лучше в Британии или Люксембурге со Швейцарией),а жить в удовольствие в Украине.
alexxxandrnick
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