Тарифи на електроенергію та опалення в Україні у рази менші, ніж в країнах Європи, передає НКРЕКП.
Дивися повний текст Українці платять за електроенергію та опалення у рази менше за європейців.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 кві, 2018 07:28
Українці платять за електроенергію та опалення у рази...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці платять за електроенергію та опалення у рази менше за європейців.
Додано: Чет 05 кві, 2018 07:28
Капец, как бесят подобные заявления. А зарплата в Украине какая? Тоже, как в Европе?
Додано: Чет 05 кві, 2018 07:31
А зарплаты во сколько раз меньше? Субсидия на подогрев воды бойлером не даётся, если
например в городе уже лет 10 нет централизованной подачи воды. Экономику надо развивать,
а не у людей забирать деньги за оплату элементарных вещей.
Додано: Чет 05 кві, 2018 07:39
Re: Українці платять за електроенергію та опалення у рази...
Премию НКРЕКП повысили?
Додано: Чет 05 кві, 2018 07:39
А по отношению к средней зарплате, меньше или больше? Я думаю плаьяь больше раза в 3и чем поляки!
Додано: Чет 05 кві, 2018 07:42
Заголовок не правильный.
Должен быть такой - Украинцам платят зарплату в разы меньше европейцев, а то и в десятки раз -
Додано: Чет 05 кві, 2018 07:50
Хто написав таку хрень мабуть сам не платить ні за тепло ніза електроенергію
Додано: Чет 05 кві, 2018 07:57
1. Пусть выведут с оффшор все газпостачання, облэнерго и т.д. прибыль от которых будет идти в бюджет, а не в карман.
2. Приведут з/п и пенсии в соответствии с европейскими стандартами.
Только после этих действий можно сравнивать.
Додано: Чет 05 кві, 2018 08:13
Поэтому зарабатывать нужно в Польше (в крайнем случае!а лучше в Британии или Люксембурге со Швейцарией),а жить в удовольствие в Украине.
Зараз переглядають цей форум: sergnemo68 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|