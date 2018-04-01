Українці платять за електроенергію та опалення у рази...
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p_a_l написав:Заголовок не правильный. Должен быть такой - Украинцам платят зарплату в разы меньше европейцев, а то и в десятки раз -
Может в Вашем детском саду не рассказывали, то объясню: "зарплата"- это ЗАРАБОТАННАЯ плата. Перед тем как ее выплатить, ее зарабатывают. И если в Украине самая низкая производительность труда- то какая может быть зарплата? Но пока мозги лохтората забиты социалистическим шлаком, толку в стране не будет. А заголовок должен быть такой: "В Украине один из самых высоких в Европе тарифов для промышленности". И это даже не социализм- это олигархический популистский капитализм. В СССР ОПТОВЫЕ тарифы для промышленности, были намного ниже розничных для населенияю
Cris написав:Может в Вашем детском саду не рассказывали, то объясню: "зарплата"- это ЗАРАБОТАННАЯ плата. Перед тем как ее выплатить, ее зарабатывают. И если в Украине самая низкая производительность труда- то какая может быть зарплата? В СССР ОПТОВЫЕ тарифы для промышленности, были намного ниже розничных для населенияю
1) А в вашем детском саду не рассказывали,что производительность труда зависит в первую очередь от технологии производства? 2)Какая производительность труда у Украинского кабмина? 3) В СССР цена за 1 квт-час для населения была 2 копейки.Сколько же она стоила для промышленности?
Cris написав: Может в Вашем детском саду не рассказывали, то объясню: "зарплата"- это ЗАРАБОТАННАЯ плата. Перед тем как ее выплатить, ее зарабатывают. И если в Украине самая низкая производительность труда- то какая может быть зарплата? Но пока мозги лохтората забиты социалистическим шлаком, толку в стране не будет. А заголовок должен быть такой: "В Украине один из самых высоких в Европе тарифов для промышленности". И это даже не социализм- это олигархический популистский капитализм. В СССР ОПТОВЫЕ тарифы для промышленности, были намного ниже розничных для населенияю
Вы неправильно делаете выводы! В Украине низкая производительность труда потому, что в нашей стране низкая зарплата, а не наоборот. Кто вам будет на гроши вкалывать????
slavek написав: 1) А в вашем детском саду не рассказывали,что производительность труда зависит в первую очередь от технологии производства? 2)Какая производительность труда у Украинского кабмина? 3) В СССР цена за 1 квт-час для населения была 2 копейки.Сколько же она стоила для промышленности?
3) В СССР цена за электроэнергию была 4 копейки за 1 кВт/час. Но если вы живёте в Сибири или электропечь, тогда 2 копейки.