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Українці платять за електроенергію та опалення у рази...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 кві, 2018 08:41
Cris написав:
Может в Вашем детском саду не рассказывали, то объясню: "зарплата"- это ЗАРАБОТАННАЯ плата. Перед тем как ее выплатить, ее зарабатывают. И если в Украине самая низкая производительность труда- то какая может быть зарплата?
В СССР ОПТОВЫЕ тарифы для промышленности, были намного ниже розничных для населенияю
1) А в вашем детском саду не рассказывали,что производительность труда зависит в первую очередь от технологии производства?
2)Какая производительность труда у Украинского кабмина?
3) В СССР цена за 1 квт-час для населения была 2 копейки.Сколько же она стоила для промышленности?
back in USSR
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slavek
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Додано: Чет 05 кві, 2018 08:43
Когда же руководители страны и журналисты перестанут прогуливать пары в университете??? Сравнивать можно только сапоставимые вещи и явления!!!
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olegpm16
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Додано: Чет 05 кві, 2018 08:46
Cris написав:
Может в Вашем детском саду не рассказывали, то объясню: "зарплата"- это ЗАРАБОТАННАЯ плата. Перед тем как ее выплатить, ее зарабатывают. И если в Украине самая низкая производительность труда- то какая может быть зарплата? Но пока мозги лохтората забиты социалистическим шлаком, толку в стране не будет. А заголовок должен быть такой: "В Украине один из самых высоких в Европе тарифов для промышленности". И это даже не социализм- это олигархический популистский капитализм. В СССР ОПТОВЫЕ тарифы для промышленности, были намного ниже розничных для населенияю
Вы неправильно делаете выводы! В Украине низкая производительность труда потому, что в нашей стране низкая зарплата, а не наоборот. Кто вам будет на гроши вкалывать????
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olegpm16
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Додано: Чет 05 кві, 2018 08:49
как надоело читать такую ..уйню! Зарплату сделайте нам такую как в Польше и потом рассказывайте нам сколько и за что платить
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ogorbar
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Додано: Чет 05 кві, 2018 08:54
почему-то у авторов не хватает ума сравнить сколько чего в странах ЕС можно приобрести за минимальную пенсию или зарплату...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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Тракторист
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Додано: Чет 05 кві, 2018 08:56
slavek написав:
1) А в вашем детском саду не рассказывали,что производительность труда зависит в первую очередь от технологии производства? 2)Какая производительность труда у Украинского кабмина? 3) В СССР цена за 1 квт-час для населения была 2 копейки.Сколько же она стоила для промышленности?
3) В СССР цена за электроэнергию была 4 копейки за 1 кВт/час. Но если вы живёте в Сибири или электропечь, тогда 2 копейки.
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mikola963
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Додано: Чет 05 кві, 2018 08:57
Українці отримують зарплатню у рази менше за європейців ;)
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semenoh
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Додано: Чет 05 кві, 2018 09:00
Короче отопление и электроэнергия будуттолькодорожать. Как впрочем и всё остальное... БеспроСвет.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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mister-svet
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