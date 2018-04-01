Українці платять за електроенергію та опалення у рази...

Додано: Чет 05 кві, 2018 08:54

почему-то у авторов не хватает ума сравнить сколько чего в странах ЕС можно приобрести за минимальную пенсию или зарплату...

«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев