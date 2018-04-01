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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 05 кві, 2018 08:49
как надоело читать такую ..уйню! Зарплату сделайте нам такую как в Польше и потом рассказывайте нам сколько и за что платить
Додано: Чет 05 кві, 2018 08:54
почему-то у авторов не хватает ума сравнить сколько чего в странах ЕС можно приобрести за минимальную пенсию или зарплату...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Чет 05 кві, 2018 08:56
3) В СССР цена за электроэнергию была 4 копейки за 1 кВт/час. Но если вы живёте в Сибири или электропечь, тогда 2 копейки.
Додано: Чет 05 кві, 2018 09:00
Re: Українці платять за електроенергію та опалення у рази...
Короче отопление и электроэнергия будуттолькодорожать. Как впрочем и всё остальное... БеспроСвет.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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