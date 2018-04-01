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Українці платять за електроенергію
та опалення у рази...

Українці платять за електроенергію та опалення у рази...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 08:49

как надоело читать такую ..уйню! Зарплату сделайте нам такую как в Польше и потом рассказывайте нам сколько и за что платить
ogorbar
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 08:54

почему-то у авторов не хватает ума сравнить сколько чего в странах ЕС можно приобрести за минимальную пенсию или зарплату...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 08:56

  slavek написав: 1) А в вашем детском саду не рассказывали,что производительность труда зависит в первую очередь от технологии производства? 2)Какая производительность труда у Украинского кабмина? 3) В СССР цена за 1 квт-час для населения была 2 копейки.Сколько же она стоила для промышленности?

3) В СССР цена за электроэнергию была 4 копейки за 1 кВт/час. Но если вы живёте в Сибири или электропечь, тогда 2 копейки.
mikola963
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 08:57

Українці отримують зарплатню у рази менше за європейців ;)
semenoh
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 09:00

Re: Українці платять за електроенергію та опалення у рази...

Короче отопление и электроэнергия будуттолькодорожать. Как впрочем и всё остальное... БеспроСвет.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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