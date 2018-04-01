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Українці платять за електроенергію
та опалення у рази...

Українці платять за електроенергію та опалення у рази...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 08:26

  p_a_l написав:Заголовок не правильный.
Должен быть такой - Украинцам платят зарплату в разы меньше европейцев, а то и в десятки раз -


Может в Вашем детском саду не рассказывали, то объясню: "зарплата"- это ЗАРАБОТАННАЯ плата. Перед тем как ее выплатить, ее зарабатывают. И если в Украине самая низкая производительность труда- то какая может быть зарплата?
Но пока мозги лохтората забиты социалистическим шлаком, толку в стране не будет.
А заголовок должен быть такой: "В Украине один из самых высоких в Европе тарифов для промышленности". И это даже не социализм- это олигархический популистский капитализм. В СССР ОПТОВЫЕ тарифы для промышленности, были намного ниже розничных для населенияю
Cris
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 08:41

  Cris написав:Может в Вашем детском саду не рассказывали, то объясню: "зарплата"- это ЗАРАБОТАННАЯ плата. Перед тем как ее выплатить, ее зарабатывают. И если в Украине самая низкая производительность труда- то какая может быть зарплата?
В СССР ОПТОВЫЕ тарифы для промышленности, были намного ниже розничных для населенияю

1) А в вашем детском саду не рассказывали,что производительность труда зависит в первую очередь от технологии производства?
2)Какая производительность труда у Украинского кабмина?
3) В СССР цена за 1 квт-час для населения была 2 копейки.Сколько же она стоила для промышленности?
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 08:43

Когда же руководители страны и журналисты перестанут прогуливать пары в университете??? Сравнивать можно только сапоставимые вещи и явления!!!
olegpm16
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 08:46

  Cris написав: Может в Вашем детском саду не рассказывали, то объясню: "зарплата"- это ЗАРАБОТАННАЯ плата. Перед тем как ее выплатить, ее зарабатывают. И если в Украине самая низкая производительность труда- то какая может быть зарплата? Но пока мозги лохтората забиты социалистическим шлаком, толку в стране не будет. А заголовок должен быть такой: "В Украине один из самых высоких в Европе тарифов для промышленности". И это даже не социализм- это олигархический популистский капитализм. В СССР ОПТОВЫЕ тарифы для промышленности, были намного ниже розничных для населенияю

Вы неправильно делаете выводы! В Украине низкая производительность труда потому, что в нашей стране низкая зарплата, а не наоборот. Кто вам будет на гроши вкалывать????
olegpm16
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 08:49

как надоело читать такую ..уйню! Зарплату сделайте нам такую как в Польше и потом рассказывайте нам сколько и за что платить
ogorbar
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 08:54

почему-то у авторов не хватает ума сравнить сколько чего в странах ЕС можно приобрести за минимальную пенсию или зарплату...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 08:56

  slavek написав: 1) А в вашем детском саду не рассказывали,что производительность труда зависит в первую очередь от технологии производства? 2)Какая производительность труда у Украинского кабмина? 3) В СССР цена за 1 квт-час для населения была 2 копейки.Сколько же она стоила для промышленности?

3) В СССР цена за электроэнергию была 4 копейки за 1 кВт/час. Но если вы живёте в Сибири или электропечь, тогда 2 копейки.
mikola963
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 08:57

Українці отримують зарплатню у рази менше за європейців ;)
semenoh
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 09:18

  mikola963 написав:3) В СССР цена за электроэнергию была 4 копейки за 1 кВт/час. Но если вы живёте в Сибири или электропечь, тогда 2 копейки.

В Казахстане была 2 коп при газовой плите
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 09:42

Может в Вашем детском саду не рассказывали, то объясню: "зарплата"- это ЗАРАБОТАННАЯ плата. Перед тем как ее выплатить, ее зарабатывают.

Глубочайшее заблуждение - еще 165 лет назад один крупный экономист той эпохи неопровержимо доказал, что зарплата - не цена труда, а стоимость рабочей силы.
Иначе говоря, за один и тот же труд платят 3000 швейцарских франков или 8000 гривен не потому, что некий швейцарец работает в 10 раз производительнее некоего украинца, а потому, что на эти деньги он с семьей может худо/бедно существовать (а вот худо-бедно или хорошо - это уже странновые отличия, зависящие от общества/государства/истории/религии и т.д.)
Волгарь
 
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