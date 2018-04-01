Українці платять за електроенергію та опалення у рази...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 кві, 2018 10:00
Читая такие новости от компаний, понимаю, нас готовят к улучшениям их жизни и очередному повышению тарифов
Додано: Чет 05 кві, 2018 10:25
так и есть, моральная подготовка к поднятию цен.
так же имхо, подобные статьи - это вброс на вентилятор, с целью привлечения читателей и коментаторов, т.е. банальный зароботок на просмотрах.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: Чет 05 кві, 2018 10:30
Насправді, це не так. Ми в Польщі платимо за всі комунальні, включно з прибиранням і вивезенням сміття 400зл (3000грн) за квартиру 60м2. У Львові мій брат платить за схожу квартиру 59м2 - 3500грн
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