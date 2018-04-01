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Українці платять за електроенергію
та опалення у рази...

Українці платять за електроенергію та опалення у рази...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:00

Читая такие новости от компаний, понимаю, нас готовят к улучшениям их жизни и очередному повышению тарифов
magneet
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:25

  magneet написав:Читая такие новости от компаний, понимаю, нас готовят к улучшениям их жизни и очередному повышению тарифов


так и есть, моральная подготовка к поднятию цен.
так же имхо, подобные статьи - это вброс на вентилятор, с целью привлечения читателей и коментаторов, т.е. банальный зароботок на просмотрах.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:30

Насправді, це не так. Ми в Польщі платимо за всі комунальні, включно з прибиранням і вивезенням сміття 400зл (3000грн) за квартиру 60м2. У Львові мій брат платить за схожу квартиру 59м2 - 3500грн
hrytsiva
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 12:01

в нашей стране легально получают большинство минимальную зп 3200 грн и платят за коммунальные свыше минималки
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 12:09

Re: Українці платять за електроенергію та опалення у рази...

Новостной фон таков, что мы живем в счастливой стране, аж плакать хочется. В общем, вымывают капитал со среднего класса коммуналкой.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 12:09

Re: Українці платять за електроенергію та опалення у рази...

  hrytsiva написав:Ми в Польщі платимо за всі комунальні, включно з прибиранням і вивезенням сміття 400зл (3000грн) за квартиру 60м2. У Львові мій брат платить за схожу квартиру 59м2 - 3500грн
Всё они прекрасно знают, просто, нужны оправдания для очередного подорожания.
Если раньше поляки ездили к нам за дешевыми продуктами, так теперь мы ездим в Польшу за теми же сырами. Ах, да... я забыл - мы слишком много едим.
Поднимут цены на электроэнергию и скажут: меньше свет включайте, вы слишком светло живете.
PSL
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 12:10

Средний доход в нашей стране 6а семью около 5000 евро чистыми. Мы платим за электричество в доме 140кв.м 130 5вро в месяц. Правда у нас горячая вода от электричества.
repulse1815
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 12:12

  Cris написав: И если в Украине самая низкая производительность труда- то какая может быть зарплата?

Это означает что уборщица в Лондоне работает в 10 раз производительнее уборщицы в Киеве?

  Cris написав:"В Украине один из самых высоких в Европе тарифов для промышленности".

2 гривны - это дорого?
http://www.nerc.gov.ua/?id=31814
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 12:15

  cannabis_ua написав: Это означает что уборщица в Лондоне работает в 10 раз производительнее уборщицы в Киеве? 2 гривны - это дорого? http://www.nerc.gov.ua/?id=31814

А вы сравните по чистоте какой нибудь Солсбери и Бердянск и поймете разницу в зарплатах уборщиков.
repulse1815
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 12:17

Re: Українці платять за електроенергію та опалення у рази...

  repulse1815 написав:Средний доход в нашей стране 6а семью около 5000 евро чистыми. Мы платим за электричество в доме 140кв.м 130 5вро в месяц.
Неплохо бы страну указать, а то НКРЭКУ подумает, что это в Украине так.
PSL
 
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