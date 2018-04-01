Українці платять за електроенергію та опалення у рази...

Швеция , Англия , Бинилюкс , Германия , Дания , Финляндия , Франция.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 05 кві, 2018 12:25
Додано: Чет 05 кві, 2018 12:26
Додано: Чет 05 кві, 2018 13:24
Согласен, давайте хоть здесь перегоним Эвропы.
Даешь самую большую цену на электричество!
Додано: Чет 05 кві, 2018 13:27
За последние 2 месяца подобные вбросы делаются постоянно. Готовьтесь к очередному подорожанию э/энергии, коммуналки и т.п. Правда забыли сказать, что в Европе стоимость кредита 3.21% в год (И ЭТО ЧАСТНОМУ ЛИЦУ!!!), см. https://www.deutsche-bank.de/pk/kredit/kredit-im-ueberblick/privatkredit.html, у нас от 20% годовых предприятию. Об остальном (ЗП, коррупция, и т.п.) нет смысла говорить, все и так знают. Еще раз, зачем этот вброс?
Додано: Чет 05 кві, 2018 13:47
А почему автор статьи не пишет, что зарплаты в Украине в ДЕСЯТКИ РАЗ НИЖЕ ЕВРОПЕЙСКИХ!!! Дайте мне европейскую ЗП и я согласен буду платить за электричество по европейским тарифам.
Додано: Чет 05 кві, 2018 13:50
Минимальное пособие по безработице например во Франции составляет 750 Евро, в Украине менее 20 Евро (570 грн.)
Додано: Чет 05 кві, 2018 13:52
Глава НКРЭКУ должен уехать из Украины в Европу из за того, что там более высокие платежи за электричество. Также может забрать с собой всех господ соответствующих ведомств которые сравнивают все Европейские расценки с Украинскими. Остаться должны те кто сравнивает зарплату в Европе и Украине.
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