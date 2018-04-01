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Українці платять за електроенергію
та опалення у рази...

Українці платять за електроенергію та опалення у рази...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:56

Разве вопрос в ценах?! "Европеец" на свою з/п арендует жилье, имеет страховку, оплачивает коммуналку и на каждые каникулы своих детей уездает семьёй в отпуск
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 17:06

Да, и в Германии, хоть и цветут уже деревья полным ходом, в домах до сих пор есть отлпление, которое ты можешь отключить в любой момент и в любой комнате
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 17:27

В Торонто аж 6 Канадских центов за квт час.Точка.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 18:07

хай спочатку платять як як европейці,то будем платити за свет як всі....як вже надоіла гра в одні ворота...ахметов--коли ти вже нажереся?
валерчик
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