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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 кві, 2018 16:56
Разве вопрос в ценах?! "Европеец" на свою з/п арендует жилье, имеет страховку, оплачивает коммуналку и на каждые каникулы своих детей уездает семьёй в отпуск
Додано: Чет 05 кві, 2018 17:06
Да, и в Германии, хоть и цветут уже деревья полным ходом, в домах до сих пор есть отлпление, которое ты можешь отключить в любой момент и в любой комнате
Додано: Чет 05 кві, 2018 18:07
хай спочатку платять як як европейці,то будем платити за свет як всі....як вже надоіла гра в одні ворота...ахметов--коли ти вже нажереся?
Додано: Чет 05 кві, 2018 20:05
Улицы Солсбери убирают уборщицы или дворники?
Сравните количество уборщиц в торговом центре в Киеве и Лондоне. Сравните чистоту. Сравните зарплаты. Может что-то поймете.
А чтобы тротуары и улицы в Бердянске мести, то они сначала там должны появится (я асфальт имею в виду). И техника соответствующая.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Чет 05 кві, 2018 21:01
насчёт большинства это вы преувеличиваете. кроме того не забывайте, что самый большой работодатель в стране - это государство и большая доля минимальных зарплат как раз у этого работодателя...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: П'ят 06 кві, 2018 03:03
Re: Українці платять за електроенергію та опалення у рази...
...сцуко автор гребаный...а не хочешь сравнить среднюю зарплату ? прожиточный минимум ? посоьие по безработице ? а ????
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