Тема платних доріг активно обговорювалася в Україні не один рік.
Дивися повний текст Скільки водіям доведеться викласти за рівні дороги.
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Додано: Чет 05 кві, 2018 08:11
Скільки водіям доведеться викласти за рівні дороги
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки водіям доведеться викласти за рівні дороги.
Додано: Чет 05 кві, 2018 08:11
~70 км, 14 евро. Очень сомневаюсь, что в нашей стране готовы столько платить за 1 проезд по ровной дороге
Додано: Чет 05 кві, 2018 08:32
Re: Скільки водіям доведеться викласти за рівні дороги
Для сравнения, тарифы по Беларуси. Гражданам Беларуси и ТС проезд по "платным" дорогам бесплатный на леговушках до 3,5 тонн. Кто-то, кажется, зажрался
Гениальная идея ввести для машин с иностранной регистрацией платный проезд по всем дорогам - 6ляхари бы просто афигели
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