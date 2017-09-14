RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки водіям доведеться
викласти за рівні дороги

Скільки водіям доведеться викласти за рівні дороги
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 08:11

Скільки водіям доведеться викласти за рівні дороги

Пропонуємо до обговорення:
Тема платних доріг активно обговорювалася в Україні не один рік.

Дивися повний текст Скільки водіям доведеться викласти за рівні дороги.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81217
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 08:11

~70 км, 14 евро. Очень сомневаюсь, что в нашей стране готовы столько платить за 1 проезд по ровной дороге
thirdeye
 
Повідомлень: 11
З нами з: 13.03.15
Подякував: 33 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 08:32

Re: Скільки водіям доведеться викласти за рівні дороги

Для сравнения, тарифы по Беларуси. Гражданам Беларуси и ТС проезд по "платным" дорогам бесплатный на леговушках до 3,5 тонн. Кто-то, кажется, зажрался
http://beltoll.by/index.php/beltoll-system/16-belt
Гениальная идея ввести для машин с иностранной регистрацией платный проезд по всем дорогам - 6ляхари бы просто афигели
sequence
 
Повідомлень: 850
З нами з: 29.12.15
Подякував: 61 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sergnemo68 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 244, 245, 246
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
2452 114666
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 кві, 2018 14:05
ceba
У Білорусі дороги після реконструкції стають платними
R2 » Пон 02 кві, 2018 18:16
3 110
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 кві, 2018 18:48
myshapiton
Скільки безкоштовних поїздок на місяць мають пільговики 1, 2
R2 » Вів 03 кві, 2018 08:02
15 911
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 кві, 2018 15:54
Тракторист
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (55235)
05.04.2018 10:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.