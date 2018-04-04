Американські кораблі передадуть Україні на початку травня
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Президент України Петро Порошенко прогнозує передачу США патрульних катерів Island Україні на початку травня, - повідомив він під час вручення сертифікатів водного і автомобільного транспорту Національної поліції України.
Так вроде же завод шоколадного сам катера делает: https://www.segodnya.ua/ukraine/gyurza-kentavr-i-lan-kakie-korabli-zhdet-ukrainskiy-flot-668345.html... Но куда ему против серьезного бизнесмена - уголь,тепловозы теперь катера, ждем следующую позицию из списка обязательных покупок у дядюшки Трампа, наверное минеральные удобрения...
antikkristall написав:Так вроде же завод шоколадного сам катера делает: https://www.segodnya.ua/ukraine/gyurza- ... 345.html... Но куда ему против серьезного бизнесмена - уголь,тепловозы теперь катера, ждем следующую позицию из списка обязательных покупок у дядюшки Трампа, наверное минеральные удобрения...
У США еще штук 20 таких имеется. Если систему ПВО нормальную поставить и еще пару девайсов и будет для начала хоть что-то. Встречал инфо, что для постройки такого катера нового, денег надо как на 4 Гюрзы. И Гюрза до 2 балов может попасть, а эти до 4.
Так наши погранцы и без этих катеров с мокшанскими "рыбаками" справляются.
«Я друг униженных и бедных, Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
antikkristall написав:Так вроде же завод шоколадного сам катера делает: https://www.segodnya.ua/ukraine/gyurza- ... 345.html... Но куда ему против серьезного бизнесмена - уголь,тепловозы теперь катера, ждем следующую позицию из списка обязательных покупок у дядюшки Трампа, наверное минеральные удобрения...
Ждем следующего твоего высера...
пойди помолись на портрет шоколадного - больше толку будет