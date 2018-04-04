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Американські кораблі передадуть Україні на початку травня
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Додано: Чет 05 кві, 2018 08:17
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко прогнозує передачу США патрульних катерів Island Україні на початку травня, - повідомив він під час вручення сертифікатів водного і автомобільного транспорту Національної поліції України.
Дивися повний текст Американські кораблі передадуть Україні на початку травня
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R2
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Додано: Чет 05 кві, 2018 08:18
Так вроде же завод шоколадного сам катера делает: https://www.segodnya.ua/ukraine/gyurza-kentavr-i-lan-kakie-korabli-zhdet-ukrainskiy-flot-668345.html...
Но куда ему против серьезного бизнесмена - уголь,тепловозы теперь катера, ждем следующую позицию из списка обязательных покупок у дядюшки Трампа, наверное минеральные удобрения...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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antikkristall
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Додано: Чет 05 кві, 2018 11:58
"бесплатная передача" (двух) патрульных катеров за 10 млн долларов :)
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einberliner
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Додано: Чет 05 кві, 2018 13:11
У США еще штук 20 таких имеется. Если систему ПВО нормальную поставить и еще пару девайсов и будет для начала хоть что-то. Встречал инфо, что для постройки такого катера нового, денег надо как на 4 Гюрзы. И Гюрза до 2 балов может попасть, а эти до 4.
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Molchyn
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Додано: Чет 05 кві, 2018 14:18
Рыбаков щемить подойдет
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Jack Reacher
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Додано: Чет 05 кві, 2018 14:48
Jack Reacher написав:
Рыбаков щемить подойдет
Так наши погранцы и без этих катеров с мокшанскими "рыбаками" справляются.
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
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Contortum
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Додано: Чет 05 кві, 2018 15:15
хорошо, что есть куда потратить кредитные деньги
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einberliner
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Додано: Чет 05 кві, 2018 16:25
Molchyn написав:
У США еще штук 20 таких имеется. Если систему ПВО нормальную поставить и еще пару девайсов и будет для начала хоть что-то. Встречал инфо, что для постройки такого катера нового, денег надо как на 4 Гюрзы. И Гюрза до 2 балов может попасть, а эти до 4.
на этот катер ПВО не поставишь,кроме как ПЗРК.
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ceba
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Додано: Чет 05 кві, 2018 16:49
ceba
на этот катер ПВО не поставишь,кроме как ПЗРК.
Может ближнего радиуса влезет? ПЗРК как по мне, вообще не вариант.
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Molchyn
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