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Американські кораблі передадуть
Україні на початку травня

Американські кораблі передадуть Україні на початку травня
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 08:17

Американські кораблі передадуть Україні на початку травня

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко прогнозує передачу США патрульних катерів Island Україні на початку травня, - повідомив він під час вручення сертифікатів водного і автомобільного транспорту Національної поліції України.

Дивися повний текст Американські кораблі передадуть Україні на початку травня.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 08:18

Так вроде же завод шоколадного сам катера делает: https://www.segodnya.ua/ukraine/gyurza-kentavr-i-lan-kakie-korabli-zhdet-ukrainskiy-flot-668345.html...
Но куда ему против серьезного бизнесмена - уголь,тепловозы теперь катера, ждем следующую позицию из списка обязательных покупок у дядюшки Трампа, наверное минеральные удобрения...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 11:58

"бесплатная передача" (двух) патрульных катеров за 10 млн долларов :)
einberliner
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 13:11

У США еще штук 20 таких имеется. Если систему ПВО нормальную поставить и еще пару девайсов и будет для начала хоть что-то. Встречал инфо, что для постройки такого катера нового, денег надо как на 4 Гюрзы. И Гюрза до 2 балов может попасть, а эти до 4.
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 14:18

Рыбаков щемить подойдет
Jack Reacher
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 14:48

  Jack Reacher написав:Рыбаков щемить подойдет

Так наши погранцы и без этих катеров с мокшанскими "рыбаками" справляются.
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
Contortum
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 15:15

хорошо, что есть куда потратить кредитные деньги
einberliner
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:25

  Molchyn написав:У США еще штук 20 таких имеется. Если систему ПВО нормальную поставить и еще пару девайсов и будет для начала хоть что-то. Встречал инфо, что для постройки такого катера нового, денег надо как на 4 Гюрзы. И Гюрза до 2 балов может попасть, а эти до 4.

на этот катер ПВО не поставишь,кроме как ПЗРК.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:49

ceba
на этот катер ПВО не поставишь,кроме как ПЗРК.
Может ближнего радиуса влезет? ПЗРК как по мне, вообще не вариант.
Molchyn
 
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