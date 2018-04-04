Ну с рыбаками то чего ж не повоевать..
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Додано: Чет 05 кві, 2018 18:49
Re: Американські кораблі передадуть Україні на початку травн
Додано: Чет 05 кві, 2018 19:08
Re: Американські кораблі передадуть Україні на початку травн
Заголовок: "Американські кораблі передадуть Україні на початку травня"
Текст: "Попередньо заплановано, що на початку травня в Україну прибуде група фахівців United States Coast Guard з берегової охорони США для остаточної деталізації"
Финанс.Уа, у вас заголовкописатели статьи-то хоть иногда читают?
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