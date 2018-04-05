RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Американські кораблі передадуть
Україні на початку травня

Американські кораблі передадуть Україні на початку травня
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 18:49

Re: Американські кораблі передадуть Україні на початку травн

  Contortum написав:Так наши погранцы и без этих катеров с мокшанскими "рыбаками" справляются.

Ну с рыбаками то чего ж не повоевать.. :)
fokus
 
Повідомлень: 152
З нами з: 19.03.16
Подякував: 39 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 19:08

Re: Американські кораблі передадуть Україні на початку травн

Заголовок: "Американські кораблі передадуть Україні на початку травня"
Текст: "Попередньо заплановано, що на початку травня в Україну прибуде група фахівців United States Coast Guard з берегової охорони США для остаточної деталізації"
Финанс.Уа, у вас заголовкописатели статьи-то хоть иногда читают?
dm_rodionov
 
Повідомлень: 93
З нами з: 09.02.17
Подякував: 8 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 20:45

Дооборудовать катера со стандартов НАТО до стандартов Украины будут, естественно, на "Кузне" Порошенко ( бывшей Ленинской), т.к. у остальных корабелов руки не из того места растут. :mrgreen:
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 555
З нами з: 13.03.15
Подякував: 82 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Компанія «Воля» анонсувала підвищення цін з 1 травня 1, 2
R2 » Чет 05 кві, 2018 13:45
13 542
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 кві, 2018 21:23
AlifeSoft
Прогноз валютного ринку в Україні на квітень
R2 » Сер 04 кві, 2018 16:58
2 121
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 кві, 2018 11:08
bred
Рева назвав суму найвищої пенсії в Україні 1, 2
R2 » Сер 04 кві, 2018 08:38
14 756
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 кві, 2018 10:08
Ratatui
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
БМ БАНК (4619)
05.04.2018 22:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.