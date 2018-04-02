Про це повідомляє ТАСС.
Дивися повний текст Венесуела хоче купувати у РФ запчастини для "КамАЗів" за криптовалюту.
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Додано: Чет 05 кві, 2018 08:41
Венесуела хоче купувати у РФ запчастини для "КамАЗів" за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Венесуела хоче купувати у РФ запчастини для "КамАЗів" за криптовалюту.
Додано: Чет 05 кві, 2018 08:42
Вопрос на засыпку, куда эти педро РФ сможет использовать ? На биржах продавать по немножку ? ))) Сомневаюсь что быстро смогут продать какой либо серьезный объем, как вариант выдать ЗП в педро, правда холопы взбунтоваться могут, но то такое.
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