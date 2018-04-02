RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Венесуела хоче купувати у РФ запчастини
для "КамАЗів" за...

Венесуела хоче купувати у РФ запчастини для "КамАЗів" за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 08:41

Венесуела хоче купувати у РФ запчастини для "КамАЗів" за...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє ТАСС.

Дивися повний текст Венесуела хоче купувати у РФ запчастини для "КамАЗів" за криптовалюту.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81217
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 08:42

Вопрос на засыпку, куда эти педро РФ сможет использовать ? На биржах продавать по немножку ? ))) Сомневаюсь что быстро смогут продать какой либо серьезный объем, как вариант выдать ЗП в педро, правда холопы взбунтоваться могут, но то такое.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 72
З нами з: 10.10.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sergnemo68 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Після старту "Північного потоку-2" транзит газу через... 1, 2, 3
R2 » Сер 04 кві, 2018 09:16
28 2115
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 кві, 2018 08:57
Ratatui
"Київенерго" відключив від опалення офіс "Нафтогазу" та...
R2 » Сер 04 кві, 2018 11:12
3 150
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 кві, 2018 13:39
avax
"Укртатнафта" вимагає обмежити імпорт нафтопродуктів з 1...
R2 » Пон 02 кві, 2018 16:27
6 313
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 кві, 2018 12:19
sequence
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (55235)
05.04.2018 10:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.