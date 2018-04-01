|
|
Мінрегіон має намір дозволити вбудовані в житлові...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 кві, 2018 09:00
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство регіональної політики, будівництва та житлово-комунального господарства України розробило оновлені державні будівельні норми (ДБН), що дозволяють розміщення дошкільних навчальних закладів на перших двох поверхах житлових багатоповерхових будинків.
Дивися повний текст Мінрегіон має намір дозволити вбудовані в житлові будинки дитячі садки
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 81217
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 05 кві, 2018 09:01
Это начало конца..
-
semenoh
-
-
- Повідомлень: 10
- З нами з: 23.03.17
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
реклама