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Мінрегіон має намір дозволити вбудовані в житлові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 кві, 2018 09:00
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство регіональної політики, будівництва та житлово-комунального господарства України розробило оновлені державні будівельні норми (ДБН), що дозволяють розміщення дошкільних навчальних закладів на перших двох поверхах житлових багатоповерхових будинків.
Дивися повний текст Мінрегіон має намір дозволити вбудовані в житлові будинки дитячі садки
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Додано: Чет 05 кві, 2018 09:01
Это начало конца..
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semenoh
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Додано: Чет 05 кві, 2018 09:21
semenoh написав:
Это начало конца..
Почему? Если есть рекреационная зона на одном из этажей и детей не так и много,то ничего страшного
back in USSR
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slavek
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Додано: Чет 05 кві, 2018 09:39
slavek написав:
Почему? Если есть рекреационная зона на одном из этажей и детей не так и много,то ничего страшного
жил я как-то в доме, садик у которого был во дворе, прям под окнами.. И хоть и жил я на 7 этаже, это была жесть! Никакие стеклопакеты от этих визгов и оров не спасают, будто на параде обдолбанных клоунов тусишь, находясь у себя в квартире.
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semenoh
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Додано: Чет 05 кві, 2018 10:12
Лобіюють забудовники яким влом будувати нормальні окремі будівлі а легше зафігачити лишній поверх, і тим самим показати клієнтам які вони кльові, і в їх мікрорайоні є дитсадок. При тому що в такому садку неможливо дотриматись всіх санітарних вимог, зокрема і по шуму про який писали вище.
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sabretus2016
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Додано: Чет 05 кві, 2018 10:53
де-факто такие садики под видом частных учебных заведений уже существуют - закон просто легализирует бизнес. Как правило, там небольшие группы и меньше шума
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sequence
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Додано: Чет 05 кві, 2018 10:57
sequence написав:
де-факто такие садики под видом частных учебных заведений уже существуют - закон просто легализирует бизнес. Как правило, там небольшие группы и меньше шума
Да,снимают квартиры на 1-м этаже и держат 3-5 детей.Проблема с шумом решаема
back in USSR
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slavek
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