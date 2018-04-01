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Мінрегіон має намір дозволити
вбудовані в житлові...

Мінрегіон має намір дозволити вбудовані в житлові...
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 09:00

Мінрегіон має намір дозволити вбудовані в житлові...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство регіональної політики, будівництва та житлово-комунального господарства України розробило оновлені державні будівельні норми (ДБН), що дозволяють розміщення дошкільних навчальних закладів на перших двох поверхах житлових багатоповерхових будинків.

Дивися повний текст Мінрегіон має намір дозволити вбудовані в житлові будинки дитячі садки.
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Это начало конца..
semenoh
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 09:21

  semenoh написав:Это начало конца..

Почему? Если есть рекреационная зона на одном из этажей и детей не так и много,то ничего страшного
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 09:39

  slavek написав: Почему? Если есть рекреационная зона на одном из этажей и детей не так и много,то ничего страшного

жил я как-то в доме, садик у которого был во дворе, прям под окнами.. И хоть и жил я на 7 этаже, это была жесть! Никакие стеклопакеты от этих визгов и оров не спасают, будто на параде обдолбанных клоунов тусишь, находясь у себя в квартире.
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:12

Лобіюють забудовники яким влом будувати нормальні окремі будівлі а легше зафігачити лишній поверх, і тим самим показати клієнтам які вони кльові, і в їх мікрорайоні є дитсадок. При тому що в такому садку неможливо дотриматись всіх санітарних вимог, зокрема і по шуму про який писали вище.
sabretus2016
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:53

де-факто такие садики под видом частных учебных заведений уже существуют - закон просто легализирует бизнес. Как правило, там небольшие группы и меньше шума
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:57

  sequence написав:де-факто такие садики под видом частных учебных заведений уже существуют - закон просто легализирует бизнес. Как правило, там небольшие группы и меньше шума

Да,снимают квартиры на 1-м этаже и держат 3-5 детей.Проблема с шумом решаема
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 12:27

Re: Мінрегіон має намір дозволити вбудовані в житлові...

  sabretus2016 написав:При тому що в такому садку неможливо дотриматись всіх санітарних вимог

это почему же?
  semenoh написав:жил я как-то в доме, садик у которого был во дворе, прям под окнами.. И хоть и жил я на 7 этаже, это была жесть! Никакие стеклопакеты от этих визгов и оров не спасают

специально для вас садики за окружной строить не будут.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 13:24

Наконец-то хоть какая-то разумная мысль. Но только наполовину. А почему до 16-00? У министра жена до 16-00 работает? Родители обычно работают до 18-19, вот и сделайте до 19-00. И так бедные мамы не знают, куда детей девать... Кто будет забирать ребенка в 16-00?
andrey_spec
 
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