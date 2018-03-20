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Державна газовидобувна компанія подвоїла прибуток
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 кві, 2018 09:57
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в річному звіті компанії, складеному за міжнародними стандартами фінансової звітності.
Дивися повний текст Державна газовидобувна компанія подвоїла прибуток
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R2
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Додано: Чет 05 кві, 2018 09:57
какие молодцы.. А за чей счет выросли их доходы?
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magneet
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