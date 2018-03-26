Про це йдеться в річному звіті компанії, складеному за міжнародними стандартами фінансової звітності.
Дивися повний текст Державна газовидобувна компанія подвоїла прибуток.
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Додано: Чет 05 кві, 2018 09:57
Державна газовидобувна компанія подвоїла прибуток
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Дивися повний текст Державна газовидобувна компанія подвоїла прибуток.
Додано: Чет 05 кві, 2018 12:24
Додано: Чет 05 кві, 2018 13:10
раньше высасывали, а сейчас наоборот?? Так давай тарифы населению и промышленности еще в семь раз подымем - какие проблемы? Чтобы не высасывать "у нас из карманов". Ведь недра - это же собственность народа Украины, не?
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