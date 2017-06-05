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Ольга Додух: що
беруть з аліментника?

Ольга Додух: що беруть з аліментника?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 11:15

Ольга Додух: що беруть з аліментника?

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні практично кожний громадянин, і особливо чоловіки, занепокоєні питанням аліментів.

Дивися повний текст Ольга Додух: що беруть з аліментника?.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 11:15

Мужики будут чаще оставлять детей себе ... появятся алиментщицы)
anton_gms
 
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