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Ольга Додух: що беруть з аліментника?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 кві, 2018 11:15
Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні практично кожний громадянин, і особливо чоловіки, занепокоєні питанням аліментів.
Дивися повний текст Ольга Додух: що беруть з аліментника?
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Додано: Чет 05 кві, 2018 11:15
Мужики будут чаще оставлять детей себе ... появятся алиментщицы)
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anton_gms
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