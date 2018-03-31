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Справа ПриватБанку: Коломойський
хоче в суді захистити...

Справа ПриватБанку: Коломойський хоче в суді захистити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 12:50

Справа ПриватБанку: Коломойський хоче в суді захистити...

Пропонуємо до обговорення:
Колишній співвласник ПриватБанку Ігор Коломойський подав два позови до Національного банку про захист честі, гідності та ділової репутації.

Дивися повний текст Справа ПриватБанку: Коломойський хоче в суді захистити свою репутацію.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 12:51

Вот будет хохма, если Коломойский выиграет суд!
olegpm16
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 13:17

  olegpm16 написав:Вот будет хохма, если Коломойский выиграет суд!

Особенно, если это Печерский суд - самый честный и гуманный суд в мире :mrgreen:
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Obval_Defoltovich
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