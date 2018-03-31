Колишній співвласник ПриватБанку Ігор Коломойський подав два позови до Національного банку про захист честі, гідності та ділової репутації.
Дивися повний текст Справа ПриватБанку: Коломойський хоче в суді захистити свою репутацію.
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Додано: Чет 05 кві, 2018 12:50
Справа ПриватБанку: Коломойський хоче в суді захистити...
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Дивися повний текст Справа ПриватБанку: Коломойський хоче в суді захистити свою репутацію.
Додано: Чет 05 кві, 2018 13:17
Особенно, если это Печерский суд - самый честный и гуманный суд в мире
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
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