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Екс-президента Бразилії засудили
до 12 років ув'язнення...

Екс-президента Бразилії засудили до 12 років ув'язнення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 13:09

Екс-президента Бразилії засудили до 12 років ув'язнення...

Пропонуємо до обговорення:
Верховний суд Бразилії дав добро на взяття під варту колишнього президента країни Луїса Інасіу Лули да Сілви.

Дивися повний текст Екс-президента Бразилії засудили до 12 років ув'язнення за звинуваченням у корупції.
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 13:09

Кравчук жив, Кучма жив, Ющенко жив.. Янык жив - в бегах, Порошенко жив..
страна утопает в коррупции 27 лет назависимости...
посадят ли когда/кого у нас?
stokoz
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 13:21

сначала дорастем до Пакистана и Афганистана : Суд Пакистана выдал ордер на арест главы МВД страны
Пакистанский суд выдал ордеры на арест министра внутренних дел страны Рехмана Малика и еще нескольких десятков высокопоставленных чиновников.

Пакистанский суд выдал ордеры на арест министра внутренних дел страны Рехмана Малика и еще нескольких десятков высокопоставленных чиновников.

Ордеры на арест были выписаны вслед за отменой пакистанским Верховным судом закона об амнистии по коррупционным делам в отношении высокопоставленных чиновников

В Пакистане Верховный суд уволил премьер-министра
Гилани оказался недостаточно принципиальным для премьера.

Юсуф Гилани признан неспособным выполнять свою работу из-за нежелания бороться с коррупцией

Мэр Кабула приговорен к четырем годам тюрьмы

Опубликовано: 07.12.2009
Мэр Кабула приговорен к четырем годам тюрьмы

Мэр афганской столицы Абдул Ахад Сахиби одним из судов Кабула приговорен к четырем годам лишения свободы и выплате крупного денежного штрафа. Генеральная прокуратура обвинила мэра в получении взятки за предоставление контракта на асфальтирование ряда кабульских дорог
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