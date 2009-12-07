Верховний суд Бразилії дав добро на взяття під варту колишнього президента країни Луїса Інасіу Лули да Сілви.
Дивися повний текст Екс-президента Бразилії засудили до 12 років ув'язнення за звинуваченням у корупції.
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Додано: Чет 05 кві, 2018 13:09
Екс-президента Бразилії засудили до 12 років ув'язнення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Екс-президента Бразилії засудили до 12 років ув'язнення за звинуваченням у корупції.
Додано: Чет 05 кві, 2018 13:09
Кравчук жив, Кучма жив, Ющенко жив.. Янык жив - в бегах, Порошенко жив..
страна утопает в коррупции 27 лет назависимости...
посадят ли когда/кого у нас?
Додано: Чет 05 кві, 2018 13:21
сначала дорастем до Пакистана и Афганистана : Суд Пакистана выдал ордер на арест главы МВД страны
Пакистанский суд выдал ордеры на арест министра внутренних дел страны Рехмана Малика и еще нескольких десятков высокопоставленных чиновников.
Пакистанский суд выдал ордеры на арест министра внутренних дел страны Рехмана Малика и еще нескольких десятков высокопоставленных чиновников.
Ордеры на арест были выписаны вслед за отменой пакистанским Верховным судом закона об амнистии по коррупционным делам в отношении высокопоставленных чиновников
В Пакистане Верховный суд уволил премьер-министра
Гилани оказался недостаточно принципиальным для премьера.
Юсуф Гилани признан неспособным выполнять свою работу из-за нежелания бороться с коррупцией
Мэр Кабула приговорен к четырем годам тюрьмы
Опубликовано: 07.12.2009
Мэр Кабула приговорен к четырем годам тюрьмы
Мэр афганской столицы Абдул Ахад Сахиби одним из судов Кабула приговорен к четырем годам лишения свободы и выплате крупного денежного штрафа. Генеральная прокуратура обвинила мэра в получении взятки за предоставление контракта на асфальтирование ряда кабульских дорог
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