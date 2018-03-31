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Компанія «Воля» анонсувала
підвищення цін з 1 травня

Компанія «Воля» анонсувала підвищення цін з 1 травня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 13:45

Компанія «Воля» анонсувала підвищення цін з 1 травня

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба провайдера.

Дивися повний текст Компанія «Воля» анонсувала підвищення цін з 1 травня.
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За....ли уже цими підвищеннями.....
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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