Про це повідомляє прес-служба провайдера.
Дивися повний текст Компанія «Воля» анонсувала підвищення цін з 1 травня.
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Додано: Чет 05 кві, 2018 13:45
Компанія «Воля» анонсувала підвищення цін з 1 травня
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Дивися повний текст Компанія «Воля» анонсувала підвищення цін з 1 травня.
Додано: Чет 05 кві, 2018 15:00
Воля - пока-пока.
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
Додано: Чет 05 кві, 2018 15:04
Re: Компанія «Воля» анонсувала підвищення цін з 1 травня
а Волей еще ктото пользуется? я с ними был с самого начала их существования. Лет 5 назад отключился и не парюсь с приставками, кам модулями, кол-вом телевизоров.
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