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Компанія «Воля» анонсувала
підвищення цін з 1 травня

Компанія «Воля» анонсувала підвищення цін з 1 травня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 13:45

Компанія «Воля» анонсувала підвищення цін з 1 травня

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба провайдера.

Дивися повний текст Компанія «Воля» анонсувала підвищення цін з 1 травня.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 13:45

За....ли уже цими підвищеннями.....
Meridian
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 15:00

Воля - пока-пока.
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
Contortum
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 15:04

Re: Компанія «Воля» анонсувала підвищення цін з 1 травня

а Волей еще ктото пользуется? я с ними был с самого начала их существования. Лет 5 назад отключился и не парюсь с приставками, кам модулями, кол-вом телевизоров.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 15:32

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба провайдера.

В пресс-службе провайдера объяснили, что изменение абонентской платы обусловлено планами по развитию сервисов компании и вложением инвестиций


Переводя на понятный язык: - нам просто надо деньги.

Вообще то, для развития своей компании принято кредиты брать, если своих ресурсов нет, а не доить своих пользователей. Как были жлобами, так и остались.
Пожелание одно: чтоб подобные компании поскорее банкротились, с таким отношением к своим клиентам :shock:
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:06

А что, Воля еще существует? Бронетемкин Поносец жив?)))
Последнее, что я помню, - это многолюдные очереди в пунктах обслуживания абонентов на 90% состоящие из желающих расторгнуть договор
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:23

  PUnder написав:а Волей еще ктото пользуется? я с ними был с самого начала их существования. Лет 5 назад отключился и не парюсь с приставками, кам модулями, кол-вом телевизоров.


Да, ребята они оборзевшие. И это далеко не первое повышение тарифов , раньше они больше тышком-нышком накидывали, и ты вдруг обнаруживал очередное покращенния уже в очередном счете за месяц.

Но с этим непрекращающимся нахрапом конечно надо бороться. Было бы здорово если бы те кто уже перешел или собирается привели здесь достояные альтернативы. База конечно это интернет , но инет + ТВ тоже интересно. Можно указать город и альтернативные операторы с приблизительным тарифом, поможем "воле" пройти очищение от греха сребролюбия и груза "лишних клиентов" в чистый четверг.
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:26

  PUnder написав:а Волей еще ктото пользуется?


Вынужден был поставить матери смотрящей только ТВ.
И заменить не на кого т.к. других провайдеров в ее доме нет.
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:29

Re: Компанія «Воля» анонсувала підвищення цін з 1 травня

Нормальный переход от Воли к чему то другому - это медиаприставка. Я уже и не помню сколько лет назад отказался от кабельного ТВ. Спутниковую тарелку срезали в этом году, последний раз смотрел ТВ по спутнику года два назад.
finuser190
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:44

  EKO написав:
  R2 написав:
Вообще то, для развития своей компании принято кредиты брать, если своих ресурсов нет, а не доить своих пользователей. Как были жлобами, так и остались.
Пожелание одно: чтоб подобные компании поскорее банкротились, с таким отношением к своим клиентам :shock:

Пусть сначала вернут дециметровые антенны, которые в начале 90-х посрезали когда кабельные протягивали. А потом сваливают.
Сейчас под Т2 как раз бы пригодились.
p_a_l
 
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