Компанія «Воля» анонсувала підвищення цін з 1 травня

Председателя за яйца взять, Воля ему отстегивает чтобы никто не зашел.
Когда то так и я с Волей и своим председателем боролся чтобы Фринет зашел. Фринет потом зашел, когда председателя дома скинули.
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Додано: Чет 05 кві, 2018 16:48
Председателя за яйца взять, Воля ему отстегивает чтобы никто не зашел.
Когда то так и я с Волей и своим председателем боролся чтобы Фринет зашел. Фринет потом зашел, когда председателя дома скинули.
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