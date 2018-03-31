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Компанія «Воля» анонсувала
підвищення цін з 1 травня

Компанія «Воля» анонсувала підвищення цін з 1 травня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:48

  slavek написав:
  PUnder написав:а Волей еще ктото пользуется?


Вынужден был поставить матери смотрящей только ТВ.
И заменить не на кого т.к. других провайдеров в ее доме нет.

Председателя за яйца взять, Воля ему отстегивает чтобы никто не зашел.
Когда то так и я с Волей и своим председателем боролся чтобы Фринет зашел. Фринет потом зашел, когда председателя дома скинули.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 20:27

p_a_l
А если дом ЖЭКовский, то скидывать начальника ЖЭка ? :D
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 21:08

Re: Компанія «Воля» анонсувала підвищення цін з 1 травня

Воля взагалі лю гроші, тіпа за суперякісні послуги - насправді там, де монополіст. Їх главарь постійно ниє про нечесну конкуренцію місцевих провайдерів, які тіпа демпінгують і дають халявні локалки з незаконним кіно/музоном(!)
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 21:23

  p_a_l написав:Пусть сначала вернут дециметровые антенны, которые в начале 90-х посрезали когда кабельные протягивали. А потом сваливают.
Сейчас под Т2 как раз бы пригодились.


Есть хорошие комнатные, ставите на окно и подключаете к конвертеру или телевизору T2.
https://rozetka.com.ua/ua/32768991/p32768991/
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