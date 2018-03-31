Председателя за яйца взять, Воля ему отстегивает чтобы никто не зашел.
Когда то так и я с Волей и своим председателем боролся чтобы Фринет зашел. Фринет потом зашел, когда председателя дома скинули.
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Додано: Чет 05 кві, 2018 16:48
Председателя за яйца взять, Воля ему отстегивает чтобы никто не зашел.
Когда то так и я с Волей и своим председателем боролся чтобы Фринет зашел. Фринет потом зашел, когда председателя дома скинули.
Додано: Чет 05 кві, 2018 21:08
Re: Компанія «Воля» анонсувала підвищення цін з 1 травня
Воля взагалі лю гроші, тіпа за суперякісні послуги - насправді там, де монополіст. Їх главарь постійно ниє про нечесну конкуренцію місцевих провайдерів, які тіпа демпінгують і дають халявні локалки з незаконним кіно/музоном(!)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Чет 05 кві, 2018 21:23
Есть хорошие комнатные, ставите на окно и подключаете к конвертеру или телевизору T2.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Чет 05 кві, 2018 22:11
AlifeSoft
И что можно словить на подобную антенну например в Киеве, какие каналы ?
Додано: Чет 05 кві, 2018 22:23
теоретически можно словить каналы из этого списка
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Чет 05 кві, 2018 23:01
Киев большой, зависит от места, этажа и застройки вокруг. Но должно брать все T2 эфирные каналы, главное купите адаптер питания usb для встроенного усилителя (нет в комплекте).
Если не взлетит, то всегда в течении 14 дней можно сдать.
PS
Для загорода все таки лучше внешняя антенна на мачте.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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