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Компанія «Воля» анонсувала
підвищення цін з 1 травня

Компанія «Воля» анонсувала підвищення цін з 1 травня
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:48

  slavek написав:
  PUnder написав:а Волей еще ктото пользуется?


Вынужден был поставить матери смотрящей только ТВ.
И заменить не на кого т.к. других провайдеров в ее доме нет.

Председателя за яйца взять, Воля ему отстегивает чтобы никто не зашел.
Когда то так и я с Волей и своим председателем боролся чтобы Фринет зашел. Фринет потом зашел, когда председателя дома скинули.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 20:27

p_a_l
А если дом ЖЭКовский, то скидывать начальника ЖЭка ? :D
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 21:08

Re: Компанія «Воля» анонсувала підвищення цін з 1 травня

Воля взагалі лю гроші, тіпа за суперякісні послуги - насправді там, де монополіст. Їх главарь постійно ниє про нечесну конкуренцію місцевих провайдерів, які тіпа демпінгують і дають халявні локалки з незаконним кіно/музоном(!)
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 21:23

  p_a_l написав:Пусть сначала вернут дециметровые антенны, которые в начале 90-х посрезали когда кабельные протягивали. А потом сваливают.
Сейчас под Т2 как раз бы пригодились.


Есть хорошие комнатные, ставите на окно и подключаете к конвертеру или телевизору T2.
https://rozetka.com.ua/ua/32768991/p32768991/
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AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 22:11

AlifeSoft

И что можно словить на подобную антенну например в Киеве, какие каналы ?
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 22:23

  Surfer написав:AlifeSoft

И что можно словить на подобную антенну например в Киеве, какие каналы ?

теоретически можно словить каналы из этого списка https://sat-elektro.io.ua/s2291988/chas ... v_t2._kiev но из них до 10 каналов периодически или пропадает вовсе или заменяются тестовой картой. прежде чем покупать комнатную антену попробуйте выяснить как далеко ваш дом находится от ретранслятора (покрытие даже в Киеве не самое лучшее, а в целом по Украине его скорее нет чем оно есть) и примерное направление на ретранслятор (у меня антена принимает только из окна направленого на телевышку, а из окон направленых в противоположную сторону сигнала нет)...
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Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 23:01

  Surfer написав:AlifeSoft И что можно словить на подобную антенну например в Киеве, какие каналы ?


Киев большой, зависит от места, этажа и застройки вокруг. Но должно брать все T2 эфирные каналы, главное купите адаптер питания usb для встроенного усилителя (нет в комплекте).

Если не взлетит, то всегда в течении 14 дней можно сдать.

PS
Для загорода все таки лучше внешняя антенна на мачте.
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AlifeSoft
 
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