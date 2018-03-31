Компанія «Воля» анонсувала підвищення цін з 1 травня

Додано: Чет 05 кві, 2018 22:23

Surfer написав: AlifeSoft



И что можно словить на подобную антенну например в Киеве, какие каналы ? И что можно словить на подобную антенну например в Киеве, какие каналы ?

теоретически можно словить каналы из этого спискано из них до 10 каналов периодически или пропадает вовсе или заменяются тестовой картой. прежде чем покупать комнатную антену попробуйте выяснить как далеко ваш дом находится от ретранслятора (покрытие даже в Киеве не самое лучшее, а в целом по Украине его скорее нет чем оно есть) и примерное направление на ретранслятор (у меня антена принимает только из окна направленого на телевышку, а из окон направленых в противоположную сторону сигнала нет)...